Боевики ИГ заживо сожгли 16 иракцев

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) cожгли заживо 16 жителей иракского города Мосул за отказ сотрудничать с лидером террористов Абу Бакром аль-Багдади. Об этом сообщает в субботу, 7 февраля, телеканал PressTV со ссылкой на местного чиновника Хамида аль-Азави.

Представитель администрации заявил, что Мосул, оказавшись под контролем исламистов, превратился в тюрьму под открытым небом. По его словам, местные жители подвергаются пыткам и страдают от бесчинств боевиков. Вместе с тем аль-Азави отметил, что некоторые научные работники и представители духовенства сотрудничают с боевиками, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.