 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Боевики ИГ снова вошли в сирийскую Пальмиру

    Террористы заняли северо-западную часть города

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское Государство", вновь вошли в древний город в Сирии Пальмиру.

    Как передает Report,  со ссылкой на "MIG News", об этом сообщили активисты из Центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии.

    По словам представителя сирийского центра Рами Абделя Рахмана, террористы заняли северо-западную часть города.

    Отметим, что Пальмира была освобождена в конце марта сирийскими вооруженными силами при поддержке авиации РФ. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi