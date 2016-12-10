Боевики ИГ снова вошли в сирийскую Пальмиру

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское Государство", вновь вошли в древний город в Сирии Пальмиру.

Как передает Report, со ссылкой на "MIG News", об этом сообщили активисты из Центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии.

По словам представителя сирийского центра Рами Абделя Рахмана, террористы заняли северо-западную часть города.

Отметим, что Пальмира была освобождена в конце марта сирийскими вооруженными силами при поддержке авиации РФ.