Боевики ИГ применили химоружие на севере Алеппо

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" подвергли химической атаке поселения Хирбель и Им-Хуш на севере провинции Алеппо, отравления получили восемь человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, обстрел был зафиксирован в пятницу утром, во время действия режима прекращения боевых действий в Сирии.

"ИГ обстреляли поселения Им-Хуш и Хирбель снарядами с химическими веществами. Пострадали пять мирных граждан и трое боевиков из группировки "Джейш Ас-Сивар"", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, врачи в больнице города Африн, куда были доставлены пострадавшие, сообщили, что люди потеряли сознание через два часа после обстрела. "На теле пациентов проступили следы отравляющих химических веществ, граждане до сих пор находятся без сознания", - отметил он.