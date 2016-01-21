Боевики ИГ напали на нефтяной терминал на северо-востоке Ливии

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) напали на нефтяной терминал Рас-Лануф на северо-востоке Ливии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, боевики атаковали, в частности, штаб-квартиру ливийской нефтяной компании Harouge Oil Cooperation.

Несмотря на операции проправительственных ВС и авиаудары по позициям ИГ в Ливии, террористы продолжают захватывать новые территории, вплотную подобравшись к "нефтяному полумесяцу" (побережье залива Сирт), где помимо Рас-Лануфа расположены еще два крупных терминала по экспорту углеводородов: Эс-Сидр и Бен-Джавад.