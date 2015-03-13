Боевики ИГ казнили в Мосуле около 40 соратников за побег с поля боя

Баку. 13 марта. REPORT. AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) казнили 38 своих соратников в иракском Мосуле за то, что те ранее покинули поле боя, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По информации иракских СМИ, казнь была проведена в четверг утром. При этом не сообщается, во время какого сражения боевики покинули поле боя.

Ранее вооруженные силы центральных властей Ирака приступили к операции по освобождению Тикрита от боевиков ИГ. С началом атаки, в которой принимают участие около 30 тыс. военных, боевики ИГ стали отступать в северо-восточном направлении.





