    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 23:12
    Боевики ХАМАС передали Израилю тело еще одного заложника

    Гроб с телом израильского заложника был передан ХАМАС представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) и направляется в Тель-Авив, где пройдет процедура опознания.

    Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    "ЦАХАЛ просит общественность проявить деликатность и дождаться официального подтверждения личности, которое сначала будет предоставлено семьям", - говорится в сообщении.

    Отметим, что из 28 погибших заложников, тела которых боевики должны передать Израилю в соответствии с соглашением о перемирии, на данный момент возвращено 20 - среди них 18 израильтян, один гражданин Таиланда и один гражданин Непала.

    Представитель ХАМАС ранее заявил, что группировка работает над завершением процесса передачи тел.

    ХАМАС ЦАХАЛ тела заложников
    HƏMAS daha bir girovun meyitini İsrailə təhvil verib

    Лента новостей