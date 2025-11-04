Боевики ХАМАС передали Израилю тело еще одного заложника

Гроб с телом израильского заложника был передан ХАМАС представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) и направляется в Тель-Авив, где пройдет процедура опознания.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"ЦАХАЛ просит общественность проявить деликатность и дождаться официального подтверждения личности, которое сначала будет предоставлено семьям", - говорится в сообщении.

Отметим, что из 28 погибших заложников, тела которых боевики должны передать Израилю в соответствии с соглашением о перемирии, на данный момент возвращено 20 - среди них 18 израильтян, один гражданин Таиланда и один гражданин Непала.

Представитель ХАМАС ранее заявил, что группировка работает над завершением процесса передачи тел.