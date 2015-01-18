​Боевики "Боко Харам" похитили десятки жителей Камеруна

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Исламисты из нигерийской группировки "Боко Харам" похитили по меньшей мере 60 человек в соседнем Камеруне.

Как передает Report, об этом сообщили местные власти, по словам которых боевики пересекли границу и напали на деревни, похитив людей, в том числе детей.

При этом погибло несколько человек.

"Боко Харам" установила контроль над многими городами и деревнями на северо-востоке Нигерии и угрожает нападениями соседним регионам.