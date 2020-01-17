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Boeing подтвердила новые проблемы в программном обеспечении 737 MAX

​Boeing подтвердила новые проблемы в программном обеспечении 737 MAX 18

Корпорация Boeing подтвердила новые проблемы в программном обеспечении лайнера 737 MAX.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, компания сделала заявление на фоне сообщений о том, что на испытаниях системы на прошлых выходных два бортовых компьютера модели 737 MAX не могли установить связь друг с другом.

"Мы проводим необходимые обновления и работаем с Федеральным управлением гражданской авиации (США) над оформлением этих изменений, мы также информируем наших клиентов и поставщиков", - говорится в заявлении, которое цитирует CNBC.

Акции компании немедленно упали на 1,9% до 325,72 доллара за акцию.

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