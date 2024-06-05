Boeing осуществила первый пилотируемый запуск Starliner к МКС

Корпорация Boeing осуществила первый пилотируемый запуск к Международной космической станции (МКС) корабля CST-100 Starliner.

Корпорация Boeing осуществила первый пилотируемый запуск к Международной космической станции (МКС) корабля CST-100 Starliner.

Как передает Report, трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По информации, на борту находятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

Старт корабля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 10:52 по местному времени. Как ожидается, полет к орбитальной станции займет чуть больше суток.

Запуск планировалось осуществить еще 6 мая, однако из-за проблем, возникших с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании ULA, его перенесли на 1 июня, который также не состоялся из-за неполадок.