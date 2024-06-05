О нас

Boeing осуществила первый пилотируемый запуск Starliner к МКС

Boeing осуществила первый пилотируемый запуск Starliner к МКС Корпорация Boeing осуществила первый пилотируемый запуск к Международной космической станции (МКС) корабля CST-100 Starliner.
Другие страны
5 июня 2024 г. 20:15

Корпорация Boeing осуществила первый пилотируемый запуск к Международной космической станции (МКС) корабля CST-100 Starliner.

Как передает Report, трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По информации, на борту находятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

Старт корабля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 10:52 по местному времени. Как ожидается, полет к орбитальной станции займет чуть больше суток.

Запуск планировалось осуществить еще 6 мая, однако из-за проблем, возникших с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании ULA, его перенесли на 1 июня, который также не состоялся из-за неполадок.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
5 июня 2024 г. 17:29
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
4 июня 2024 г. 15:28
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
4 июня 2024 г. 15:23
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
4 июня 2024 г. 14:42
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина Евро-5
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина "Евро-5"
4 июня 2024 г. 14:03
АФФА расторгла контракт с Барышем Шимшеком
АФФА расторгла контракт с Барышем Шимшеком
4 июня 2024 г. 12:31
Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по Шахдениз-1
Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по "Шахдениз-1"
4 июня 2024 г. 12:23
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
31 мая 2024 г. 17:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi