Boeing компании United Airlines совершил вынужденную посадку в Лондоне

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Самолет американской компании United Airlines Boeing 767-300, выполнявший рейс из Цюриха (Швейцария) в Ньюарк (США), совершил вынужденную посадку в аэропорту британской столицы Хитроу.

Как передает Report, об этом сообщили в субботу в местном представительстве авиаперевозчика.

"Самолет, выполняющий рейс UA993, действительно находится в Лондоне. Его вылет запланирован на 13:45 по британскому времени. В 15:02 по североамериканскому восточному времени этот рейс должен прибыть в Ньюарк", - отметил представитель United Airlines. При этом он заявил, что не уполномочен сообщать о количестве пассажиров на борту авиалайнера.

По данным интернет-портала Airlive, рейс UA993 вынужден был приземлиться в лондонском Хитроу из-за проблем, предположительно, связанных с работой гидравлической системы.