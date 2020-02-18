Блумберг присоединяется к президентской гонке в США

Американский миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг присоединится 19 февраля к президентской гонке в США, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что уже 19% американцев поддержали М.Блумберга.

Руководитель его президентской кампании Кевин Шики отметил, что бизнесмен с нетерпением ждет того, когда сможет присоединиться к гонке и рассказать гражданам, почему именно он должен стать следующим президентом США.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.