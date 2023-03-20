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СМИ: Венгрия заблокировала заявление Евросоюза об ордере МУС на арест Путина

СМИ: Венгрия заблокировала заявление Евросоюза об ордере МУС на арест Путина Правительство Венгрии заблокировало совместное заявление Европейского союза в связи с ордером на арест президента России Владимира Путина, который на прошлой неделе выдал Международный уголовный суд.
Другие страны
20 марта 2023 г. 23:43
СМИ: Венгрия заблокировала заявление Евросоюза об ордере МУС на арест Путина

Правительство Венгрии заблокировало совместное заявление Европейского союза в связи с ордером на арест президента России Владимира Путина, который на прошлой неделе выдал Международный уголовный суд.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, из-за вето Венгрии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был вынужден сделать заявление от собственного имени. В нем было сказано, что ЕС "принимает во внимание" решение МУС.

"ЕС считает решение МУС началом процесса привлечения к ответственности лидеров России за преступления и зверства в Украине, которые они приказывают совершать, совершают или поощряют", - заявил Боррель.

При этом министры иностранных дел ЕС сделали собственное заявление в связи с выдачей ордера на арест Путина, которое Венгрия не подписала.

Bloomberg отмечает, что позиция Венгрии, вероятно, снова станет проблемой на саммите ЕС, который состоится в Брюсселе на этой неделе.

Корреспонденты агентства видели проект европейского заявления, в котором лидеры ЕС "принимают во внимание ордера на арест президента России и уполномоченного по правам детей, недавно выданные Международным уголовным судом за военное преступление незаконной депортации и перевозки украинских детей в Россию из оккупированных районов Украины".

Такие же формулировки были использованы в заявлении Борреля.

По данным источников агентства, лидеры некоторых европейских государств, вероятно, будут добиваться использования более резких формулировок.

Венгрия занимает наиболее пророссийскую позицию из всех европейских государств. Будапешт также отказывается поставлять Украине оружие и боеприпасы.

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Версия на азербайджанском языке “Bloomberg”: Macarıstan Aİ-nin Putinin həbsinə dair BCM-nin orderi ilə bağlı bəyanatına veto qoyub

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