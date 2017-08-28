Bloomberg: Ущерб от шторма "Харви" может достичь 30 млрд долларов

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Окончательная сумма ущерба от шторма "Харви", обрушившегося на штат Техас, может достичь 30 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на предварительную оценку аналитической компании Enki Research.

Специалист Enki Research по моделированию последствий стихийных бедствий Чак Уотсон заявил, что сумма возможных потерь в 30 млрд долларов включает в себя ущерб, который вызванные штормом наводнения могут нанести нефтяному сектору штата Техас, включая простой рабочей силы, разрушение энергетической и транспортной инфраструктуры.

В то же время Bloomberg приводит оценку аналитика по страховому сектору инвестиционной компании Imperial Capital Дэвида Хейвенса, который считает, что сумма ущерба от "Харви" может в конечном итоге достичь 100 млрд долларов.