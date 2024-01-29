Bloomberg: США изучают возможность проведения тайной операции против Ирана

США рассматривают различные варианты реагирования на атаку на их базу на Ближнем Востоке, в том числе не исключают возможность осуществления секретной операции против Ирана.

США рассматривают различные варианты реагирования на атаку на их базу на Ближнем Востоке, в том числе не исключают возможность осуществления секретной операции против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, нападение, унесшее жизни трех американских военных, "вызовет более решительную реакцию" Вашингтона, которая по масштабам превзойдет то, что он предпринимал после начала конфликта в секторе Газа.

Среди возможных действий агентство называет "тайную операцию, в ходе которой США нанесут удар по Ирану". При этом о своем участии в этой кампании Вашингтон заявлять не будет. Как указывает Bloomberg, США могут также "напрямую атаковать иранских чиновников". Независимо от того, что предпримет Вашингтон, президент США Джо Байден должен будет принять "одно из самых важных решений" на своем посту.

Агентство считает, что это может привести к прямой конфронтации между Вашингтоном и Тегераном.