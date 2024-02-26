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Bloomberg: Binance выплатит $4,3 млрд властям США по делу об отмывании средств

Bloomberg: Binance выплатит $4,3 млрд властям США по делу об отмывании средств Суд американского Сиэттла (штат Вашингтон) утвердил соглашение, согласно которому криптобиржа Binance выплатит властям США $4,3 млрд за экономические правонарушения.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 03:43
Bloomberg: Binance выплатит $4,3 млрд властям США по делу об отмывании средств

Суд американского Сиэттла (штат Вашингтон) утвердил соглашение, согласно которому криптобиржа Binance выплатит властям США $4,3 млрд за экономические правонарушения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg.

В ноябре 2023 года американские власти обязали криптобиржу Binance выплатить $4,3 млрд за нарушение закона о банковской тайне, отмывание средств, отсутствия надлежащей регистрации и за уклонение от санкций. Компания признала свою вину и согласилась выплатить указанную сумму. "Это дело, в котором этика компании была скомпрометирована жадностью", - приводит агентство слова судьи Ричарда Джонса на заседании по утверждению сделки.

Согласно условиям соглашения, криптобиржа также будет находиться под надзором независимой фирмы на протяжении пяти лет.

Минюст США сообщал, что основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао признал вину в том, что не осуществлял эффективную программу противодействия отмыванию средств. Чанпэн Чжао покинул пост генерального директора Binance, его место занял бывший глава региональных рынков Ричард Тенг. Как ожидается, отмечает Bloomberg, Чжао будет приговорен к полутора годам тюремного заключения и выплатит штраф в размере порядка $50 млн.

Отметим, что криптовалютная биржа Binance является ведущей в мире системой для торговли цифровыми активами. Она была основана в 2017 году уроженцем КНР Чанпэном Чжао. В 2021 году китайские власти заблокировали сайт и мобильное приложение Binance, что стало очередным шагом правительства по борьбе с предоставлением услуг по криптовалютным транзакциям в стране.

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