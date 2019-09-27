Вблизи греческого острова опрокинулась лодка с мигрантами, погибли дети

В результате опрокидывания лодки с мигрантами у греческого острова Инусес в Эгейском море погибли семь человек, среди погибших дети в возрасте до 6 лет, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Всего на борту было 19 мигрантов, в ходе поисково-спасательной операции найдены тела семи погибших, в том числе двух женщин, младенца и четырех детей в возрасте до 6 лет.
ЧП произошло сегодня недалеко от небольшого острова, расположенного в восьми километрах к западу от побережья Турции.
Спасены 12 человек - пять мужчин, три женщины, трое детей в возрасте до 6 лет и один 12-летний ребенок. Всех их госпитализировали в больнице на Хиосе.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости