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Вблизи греческого острова опрокинулась лодка с мигрантами, погибли дети

Близ греческого острова опрокинулась лодка с мигрантами, погибли дети
​В результате опрокидывания лодки с мигрантами у греческого острова Инусес в Эгейском море погибли дети в возрасте до 6 лет
© AP

В результате опрокидывания лодки с мигрантами у греческого острова Инусес в Эгейском море погибли семь человек, среди погибших дети в возрасте до 6 лет, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Всего на борту было 19 мигрантов, в ходе поисково-спасательной операции найдены тела семи погибших, в том числе двух женщин, младенца и четырех детей в возрасте до 6 лет.

ЧП произошло сегодня недалеко от небольшого острова, расположенного в восьми километрах к западу от побережья Турции.

Спасены 12 человек - пять мужчин, три женщины, трое детей в возрасте до 6 лет и один 12-летний ребенок. Всех их госпитализировали в больнице на Хиосе.

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