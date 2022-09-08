Блинкен встретится с союзниками по НАТО 9 сентября в Брюсселе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу проведет заранее не анонсировавшуюся встречу с союзниками по НАТО в Брюсселе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу проведет заранее не анонсировавшуюся встречу с союзниками по НАТО в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила миссия США при Североатлантическом альянсе.

"Госсекретарь Энтони Блинкен завтра прибудет в штаб-квартиру НАТО для участия во внеплановой встрече с союзниками по НАТО", - говорится в сообщении представительства в Twitter.

Ранее в четверг пресс-служба Североатлантического альянса передавала, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу встретится с Блинкеном в штаб-квартире объединения.

В сообщении отмечалось, что Столтенберг и Блинкен проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи.