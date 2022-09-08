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Блинкен встретится с союзниками по НАТО 9 сентября в Брюсселе

Блинкен встретится с союзниками по НАТО 9 сентября в Брюсселе Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу проведет заранее не анонсировавшуюся встречу с союзниками по НАТО в Брюсселе.
Другие страны
8 сентября 2022 г. 17:18
Блинкен встретится с союзниками по НАТО 9 сентября в Брюсселе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу проведет заранее не анонсировавшуюся встречу с союзниками по НАТО в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила миссия США при Североатлантическом альянсе.

"Госсекретарь Энтони Блинкен завтра прибудет в штаб-квартиру НАТО для участия во внеплановой встрече с союзниками по НАТО", - говорится в сообщении представительства в Twitter.

Ранее в четверг пресс-служба Североатлантического альянса передавала, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу встретится с Блинкеном в штаб-квартире объединения.

В сообщении отмечалось, что Столтенберг и Блинкен проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи.

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Версия на английском языке Blinken to meet with NATO allies on September 9 in Brussels

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