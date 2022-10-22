Блинкен: США будут вести диалог с Россией всякий раз, когда необходимо

Администрация Соединенных Штатов будет вести диалог с российскими властями всякий раз, когда это необходимо.

Администрация Соединенных Штатов будет вести диалог с российскими властями всякий раз, когда это необходимо.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Госдепартаменте.

Его попросили прокомментировать слова посла России в США Анатолия Антонова, который в годовщину Карибского кризиса говорил о "тихой дипломатии", благодаря которой пришлось избежать значительного обострения конфликта в 1962 году.

"Мы четко заявляли, что всякий раз, когда у нас есть что-то важно сообщить России, мы будем это делать. Я имел возможность обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым конкретные вопросы, которые были важны для нашей собственной безопасности. Другие мои коллеги, включая министра обороны, помощника американского президента по национальной безопасности, общались со своими российскими коллегами", - ответил шеф американской дипломатии.

В ситуации по Украине, по его версии, "все указывает" на то, что Россия "не желает участвовать в значимой дипломатии, а продолжает действовать в противоположном направлении".