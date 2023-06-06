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Блинкен планирует посетить Китай

Блинкен планирует посетить Китай Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай в ближайшие недели для переговоров с высшими должностными лицами, возможно, включая президента Си Цзиньпина.
Другие страны
6 июня 2023 г. 19:20
Блинкен планирует посетить Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай в ближайшие недели для переговоров с высшими должностными лицами, возможно, включая президента Си Цзиньпина.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что США надеются возобновить общение на высоком уровне, несмотря на сохраняющуюся напряженность.

Блинкен планировал посетить Пекин в феврале, но отказался от поездки после того, как США обнаружили, что, по их словам, китайский воздушный шар-шпион пролетал над континентальной частью США.

Точное время визита Блинкена в Китай все еще не определено.

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