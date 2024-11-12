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Блинкен обсудит в Брюсселе с коллегами из стран НАТО и ЕС поддержку Украины

Блинкен обсудит в Брюсселе с коллегами из стран НАТО и ЕС поддержку Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется во вторник в Брюссель, где проведет встречи с главами МИД стран-членов ЕС и НАТО, чтобы обсудить поддержку Украины.
Другие страны
12 ноября 2024 г. 17:53
Блинкен обсудит в Брюсселе с коллегами из стран НАТО и ЕС поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется во вторник в Брюссель, где проведет встречи с главами МИД стран-членов ЕС и НАТО, чтобы обсудить поддержку Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили во вторник в госдепе.

"Блинкен отправится в Брюссель на встречи с коллегами из стран НАТО и ЕС, чтобы обсудить поддержку Украины", - приводят американские СМИ выдержки из сообщения Госдепа.

Отмечается, что госсекретарь США пробудет в Брюсселе до 13 ноября включительно.

Согласно сообщению госдепа, затем Блинкен отправится в Перу и Бразилию, где пройдут саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и саммит "группы двадцати".

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