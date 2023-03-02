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Блинкен на полях G20 обратился к Лаврову, призвав отменить решение по ДСНВ

Блинкен на полях G20 обратился к Лаврову, призвав отменить решение по ДСНВ Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита G20 обратился к главе МИД России Сергею Лаврову, призвав российскую сторону отменить решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Другие страны
2 марта 2023 г. 16:08

Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита G20 обратился к главе МИД России Сергею Лаврову, призвав российскую сторону отменить решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

По словам одного из представителей Госдепа США, Блинкен и Лавров говорили на полях G20 менее 10 минут.

Также, по данным агентства, госсекретарь отметил в беседе с министром иностранных дел РФ, что США будут поддерживать Украину, сколько потребуется.

Отметим, что 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ.

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