Блинкен на полях G20 обратился к Лаврову, призвав отменить решение по ДСНВ

Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита G20 обратился к главе МИД России Сергею Лаврову, призвав российскую сторону отменить решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита G20 обратился к главе МИД России Сергею Лаврову, призвав российскую сторону отменить решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

По словам одного из представителей Госдепа США, Блинкен и Лавров говорили на полях G20 менее 10 минут.

Также, по данным агентства, госсекретарь отметил в беседе с министром иностранных дел РФ, что США будут поддерживать Украину, сколько потребуется.

Отметим, что 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ.