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Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
В регионе
28 февраля 2023 г. 19:09
Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, решение о возобновлении участия страны в ДСНВ будет приниматься президентом России.

Отметим, что о выходе РФ из ДСНВ Путин объявил 21 февраля. На следующий день закон о приостановке страны в договоре в трех чтениях одобрила Госдума, а затем Совет Федерации. Объясняя решение приостановить участие в ДСНВ, президент РФ заявил, что США отклоняют российские заявки по договору, а НАТО говорит о необходимости нанести стратегическое поражение России.

Президент США Джо Байден счел это решение большой ошибкой.

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