Блинкен и Остин: Достижение мира через силу важно для выживания Украины

Проведение политики мира через силу жизненно важно для выживания Украины. Это также повлияет на безопасность США.
Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина для The New York Times.
"США и их союзники и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять свои позиции для переговоров, которые когда-то приведут к концу войны Путина", - заявили американские чиновники.
По их мнению, успех Украины по сей день является огромным стратегическим достижением.
"С тех пор, как Путин начал войну, в России погибли и получили ранения более 700 000 военных. Теперь он все чаще сталкивается с мучительной дилеммой: либо терпеть большие потери за минимальные доходы, возможно, проведя мобилизацию, которая повлечет внутреннюю нестабильность, или серьезно договариваться с Украиной о прекращении его войны", - добавили чиновники.
Они считают, что американская финансовая и военная поддержка Украины дали рычаги влияния Киеву и следующей администрации в США.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что сделает все возможное, чтобы закончить войну в этом году.
Напомним, что полномасштабная российско-украинская война началась 24 февраля 2022 года.