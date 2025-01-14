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Блинкен и Остин: Достижение мира через силу важно для выживания Украины

Блинкен и Остин: Достижение мира через силу важно для выживания Украины Проведение политики мира через силу жизненно важно для выживания Украины. Это также повлияет на безопасность США.
Другие страны
14 января 2025 г. 18:40
Блинкен и Остин: Достижение мира через силу важно для выживания Украины

Проведение политики мира через силу жизненно важно для выживания Украины. Это также повлияет на безопасность США.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина для The New York Times.

"США и их союзники и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять свои позиции для переговоров, которые когда-то приведут к концу войны Путина", - заявили американские чиновники.

По их мнению, успех Украины по сей день является огромным стратегическим достижением.

"С тех пор, как Путин начал войну, в России погибли и получили ранения более 700 000 военных. Теперь он все чаще сталкивается с мучительной дилеммой: либо терпеть большие потери за минимальные доходы, возможно, проведя мобилизацию, которая повлечет внутреннюю нестабильность, или серьезно договариваться с Украиной о прекращении его войны", - добавили чиновники.

Они считают, что американская финансовая и военная поддержка Украины дали рычаги влияния Киеву и следующей администрации в США.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что сделает все возможное, чтобы закончить войну в этом году.

Напомним, что полномасштабная российско-украинская война началась 24 февраля 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Blinken və Ostin: Güc vasitəsilə sülhə nail olmaq Ukraynanın sağ qalması üçün vacibdir

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