Блинкен: ЕС готовит нефтяное эмбарго в отношении России

Европейский Союз всерьез рассматривает возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России в ответ на ее военную агрессию по отношению к Украине.

Европейский Союз всерьез рассматривает возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России в ответ на ее военную агрессию по отношению к Украине.

Как передает Report со ссылкой на Financial Post , об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Сенате.

"Сам Евросоюз продолжает активно вводить санкции в отношении России. Я думаю, что следующим шагом является нефтяное эмбарго в отношении РФ. Они работают над этим. Мы внимательно наблюдаем за тем, как они это делают", - сказал Блинкен на слушаниях в Сенате.

Высокопоставленный дипломат добавил, что США в свою очередь продолжат фокусировать санкционное давление на ряде новых секторов российской экономики.