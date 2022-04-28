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Блинкен: ЕС готовит нефтяное эмбарго в отношении России

Блинкен: ЕС готовит нефтяное эмбарго в отношении России Европейский Союз всерьез рассматривает возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России в ответ на ее военную агрессию по отношению к Украине.
Другие страны
28 апреля 2022 г. 00:36
Блинкен: ЕС готовит нефтяное эмбарго в отношении России

Европейский Союз всерьез рассматривает возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России в ответ на ее военную агрессию по отношению к Украине.

Как передает Report со ссылкой на Financial Post, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Сенате.

"Сам Евросоюз продолжает активно вводить санкции в отношении России. Я думаю, что следующим шагом является нефтяное эмбарго в отношении РФ. Они работают над этим. Мы внимательно наблюдаем за тем, как они это делают", - сказал Блинкен на слушаниях в Сенате.

Высокопоставленный дипломат добавил, что США в свою очередь продолжат фокусировать санкционное давление на ряде новых секторов российской экономики.

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