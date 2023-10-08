Блинкен: Целью нападения на Израиль мог быть срыв нормализации с Саудовской Аравией

Целью нападения на Израиль 7 октября может стать нарушение нормализации отношений с Саудовской Аравией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что целью атаки на Израиль 7 октября был срыв нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Как передает Report , об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил в интервью телеканалу ABC.

"Всем известно, что ХАМАС, "Хезболлах" и Иран выступают против нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. И если говорить о том, что произошедшее имело целью сорвать эти усилия, то можно было бы говорить бесконечно. Но сейчас в фокусе внимания - ликвидация последствий этой атаки, вопрос ХАМАС", - сказал Блинкен.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

В результате атаки погибли не менее 600 человек, еще свыше 2 тыс. получили ранения.