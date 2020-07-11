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Билл Гейтс призвал обеспечить вакциной от COVID-19 прежде всего нуждающихся

Билл Гейтс призвал обеспечить вакциной от COVID-19 прежде всего нуждающихся Основатель американской технологической корпорации Microsoft считает, что вакцину от COVID-19 в первую очередь должны будут получить не те, "кто способен больше заплатить"
Другие страны
11 июля 2020 г. 15:40
Билл Гейтс призвал обеспечить вакциной от COVID-19 прежде всего нуждающихся

Основатель американской технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что вакцину от новой коронавирусной инфекции в первую очередь должны будут получить нуждающиеся, а не те, "кто способен больше заплатить". Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, с соответствующим призывом Гейтс выступил на посвященной вопросу распространения нового коронавируса конференции в формате онлайн, которая была организована Международным обществом борьбы со СПИДом (IAS).

"Если мы допустим распределение лекарств и вакцин в пользу тех, кто способен больше заплатить, а не тех людей и мест, где существует наибольшая необходимость [в препаратах], мы получим пандемию, которая будет продолжаться более длительный период времени, принесет еще больше несправедливости и станет причиной гибели большего числа людей", - отметил Гейтс.

Основатель Microsoft также подчеркнул необходимость того, чтобы при распределении вакцины выбор был основан не на экономических показателях, а на принципах справедливости.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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