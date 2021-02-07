Основатель Microsoft американский предприниматель Билл Гейтс предрек человечеству новые глобальные угрозы.
Как передает Report со ссылкой на
"Жертв будет намного больше, чем во время пандемии коронавируса", - сказал предприниматель.
Он назвал большой угрозой биотерроризм.
"Тот, кто захочет причинить масштабный вред всему человечеству, может создать новый смертоносный вирус", - считает основатель Microsoft.
Ранее Билл Гейтс опроверг свою причастность к пандемии COVID-19. С начала пандемии во многих соцсетях и интернет-СМИ ходила теория о причастности Билла Гейтса к коронавирусу. Многие всерьез считали, что миллиардер намерен чипировать население Земли с помощью вакцинации и потом следить за ним.