Билл Гейтс предрек человечеству новые глобальные угрозы

Основатель Microsoft американский предприниматель Билл Гейтс предрек человечеству новые глобальные угрозы.

Основатель Microsoft американский предприниматель Билл Гейтс предрек человечеству новые глобальные угрозы.

Как передает Report со ссылкой на "Говорит Москва" , по словам Гейтса, человечество ждут новые природные катаклизмы.

"Жертв будет намного больше, чем во время пандемии коронавируса", - сказал предприниматель.

Он назвал большой угрозой биотерроризм.

"Тот, кто захочет причинить масштабный вред всему человечеству, может создать новый смертоносный вирус", - считает основатель Microsoft.

Ранее Билл Гейтс опроверг свою причастность к пандемии COVID-19. С начала пандемии во многих соцсетях и интернет-СМИ ходила теория о причастности Билла Гейтса к коронавирусу. Многие всерьез считали, что миллиардер намерен чипировать население Земли с помощью вакцинации и потом следить за ним.