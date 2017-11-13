Билл Гейтс пожертвует 100 млн долларов на борьбу с болезнью Альцгеймера

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Один из основателей Microsoft Билл Гейтс пожертвует в общей сложности 100 млн долларов на борьбу с болезнью Альцгеймера и другими формами нарушения деятельности головного мозга.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом миллиардер заявил в опубликованном в понедельник интервью агентству Reuters.

Гейтс выделит 50 млн долларов базирующему в Лондоне фонду Dementia Discovery Fund, в рамках которого ведется сотрудничество британского правительства и семи международных фармацевтических компаний, занимающихся поиском новых методов лечения болезни Альцгеймера. Ровно такая же сумма будет направлена на поддержку стартапов, исследующих этот недуг.

"Я надеюсь, что через 10 лет у нас появятся некоторые лекарства, однако, возможно, что этого не произойдет", - сказал бизнесмен, подчеркнув, что болезнь Альцгеймера является "масштабной и прогрессирующей" проблемой.

"Я знаю, как ужасно наблюдать за людьми, которых вы любите, в то время как болезнь лишает их умственных способностей. Это ощущается так, словно вы лично испытываете медленную смерть человека, которого знали", - отметил Гейтс, указав, что некоторые из мужчин в его семье страдали от этой болезни.