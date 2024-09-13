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Bild: Власти ФРГ финансируют проект, помогающий нелегалам остаться в стране

Bild: Власти ФРГ финансируют проект, помогающий нелегалам остаться в стране Правительство ФРГ вопреки заявлениям об ужесточении мер по борьбе с нелегальной миграцией финансирует онлайн-платформу, которая разъясняет тем, кто получил отказ на убежище, как им можно остаться в Германии, чтобы их не депортировали.
Другие страны
13 сентября 2024 г. 01:22
Bild: Власти ФРГ финансируют проект, помогающий нелегалам остаться в стране

Правительство ФРГ вопреки заявлениям об ужесточении мер по борьбе с нелегальной миграцией финансирует онлайн-платформу, которая разъясняет тем, кто получил отказ на убежище, как им можно остаться в Германии, чтобы их не депортировали.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

Конкретно речь идет о портале Handbook Germany. На нем можно найти подробные рекомендации, как просителям убежища остаться в ФРГ, причем опубликованы они на девяти языках, включая арабский, пушту и турецкий. В частности, там говорится о том, что депортация не состоится, если в день высылки не удастся найти ребенка или если постфактум заявить о военной травме. Рекомендуется также обратиться в церковь.

"Если вы сильно боитесь депортации, то можете попросить убежище в любой церкви", - отмечается на портале. Для этого якобы вовсе не обязательно быть христианином. Кроме того, портал поясняет, что тот, кто не имеет паспорта родной страны, не может быть выслан из Германии.

Проект финансируется уполномоченным правительства ФРГ по вопросам миграции Реем Алабали-Радован (жен., СДПГ). В 2022 году она направила на него около €777 тыс. из бюджетных средств, в 2023 году - около €300 тыс.

Дискуссии о необходимости ужесточения миграционного законодательства разгорелись в ФРГ с новой силой после атаки на гостей фестиваля в городе Золинген, которая произошла 23 августа. Тогда 26-летний сириец напал с ножом на людей, убил троих и ранил еще восьмерых. Мужчина прибыл в Германию в конце 2022 года как беженец.

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