Bild: Уровень недовольства граждан ФРГ действиями Мерца рекордно повысился

Уровень недовольства жителей Германии действиями канцлера Фридриха Мерца (ХДС) достиг рекордно высокого значения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

В настоящее время 62% немцев негативно оценивают его работу. Только 26% респондентов заявили, что довольны действиями нынешнего главы правительства ФРГ. Примечательно, что в начале июня был зафиксирован кратковременный рост доверия к канцлеру, однако с тех пор его рейтинг стремительно падает, достигнув нового рекордно низкого уровня.

Недовольство деятельностью правительства ФРГ в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ в целом также сохраняется. Так, 62% опрошенных не удовлетворены работой правящей коалиции. Положительно работу правительства оценили лишь 23% граждан ФРГ. Это также является историческим минимумом с момента формирования нового кабмина Германии.

По сравнению с последним опросом, проводимым 9 сентября, доля недовольных канцлером и правительством продолжает расти. Эти результаты, как отмечает Bild, стали тревожным сигналом для коалиции. Тот факт, что недовольство сохраняется на столь высоком уровне, свидетельствует о том, что правительству пока не удалось найти способ вернуть доверие избирателей.