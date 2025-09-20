Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    • 20 сентября, 2025
    • 20:46
    Уровень недовольства жителей Германии действиями канцлера Фридриха Мерца (ХДС) достиг рекордно высокого значения.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

    В настоящее время 62% немцев негативно оценивают его работу. Только 26% респондентов заявили, что довольны действиями нынешнего главы правительства ФРГ. Примечательно, что в начале июня был зафиксирован кратковременный рост доверия к канцлеру, однако с тех пор его рейтинг стремительно падает, достигнув нового рекордно низкого уровня.

    Недовольство деятельностью правительства ФРГ в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ в целом также сохраняется. Так, 62% опрошенных не удовлетворены работой правящей коалиции. Положительно работу правительства оценили лишь 23% граждан ФРГ. Это также является историческим минимумом с момента формирования нового кабмина Германии.

    По сравнению с последним опросом, проводимым 9 сентября, доля недовольных канцлером и правительством продолжает расти. Эти результаты, как отмечает Bild, стали тревожным сигналом для коалиции. Тот факт, что недовольство сохраняется на столь высоком уровне, свидетельствует о том, что правительству пока не удалось найти способ вернуть доверие избирателей.

