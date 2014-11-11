Безвизовый режим с Европой украинцам обещают в 2015 году

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Официальный представитель украинского МИД Евгений Перебийнис полагает, что граждане Украины с биометрическими загранпаспортами уже со следующего года смогут посещать страны Евросоюза без виз, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Председатель Евросовета Херман ван Ромпей в конце июня пообещал Украине и Грузии, подписавших соглашение об ассоциации с ЕС, безвизовый режим. Граждане Молдавии, также заключившей ассоциацию, с 2015 года уже смогут посещать Евросоюз без виз.

"Мы должны начать выпуск биометрических паспортов с 1 января. Если нам это удастся, а я уверен, что мы это сделаем, то уже в 2015 году мы можем говорить о начале безвизового режима для граждан Украины, которые являются владельцами биометрических паспортов для въезда в Шенгенскую зону", — цитирует ТСН слова украинского дипломата.

С 1 июля прошлого года Украина перешла на упрощенный визовый режим с ЕС, теперь Киев добивается перехода полностью на безвизовый режим. По прогнозам экспертов, в случае либерализации визового режима количество нелегальных мигрантов из Украины в страны ЕС в ходе следующего десятилетия вырастет как минимум в четыре раза.