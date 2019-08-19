Безопасность саммита G7 во Франции будут обеспечивать 10 тысяч человек

Французские силовые ведомства мобилизуют на обеспечение безопасности саммита Группы семи (G7) в Биаррице более 10 тысяч человек - полицейских, жандармов и военных, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщают французские СМИ, саммит пройдет в Биаррице 24-26 августа.

В город и его окрестности будут стянуты 45 "республиканских рот безопасности" (CRS), специальных подразделений французской полиции, предназначенных для жестких силовых действий, в частности разгона манифестаций. Такое их количество обычно действует по всей территории страны, а не в одном городе и его окрестностях.

В Биаррице на время саммита будут созданы две зоны безопасности. В "красную", главную из них, войдет прибрежная часть - главная гостиница города - Отель де ла Пляж, два казино, мэрия. Доступ в эту зону будет проводиться строго по пропускам, все автомобили с улиц будут удалены.

Меры во второй, "синей" зоне будут менее жесткими. Туда будут допускаться автомобилисты, имеющие спецпропуска, по предъявлению ими также удостоверений личности.