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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Беспорядки в тюрьме венесуэльского города Валенсия унесли жизни 13 заключенных, еще 12 получили ранения.

Как передает Report, об этом сoобщает портал Tiempo.

По данным СМИ, конфликт разгорелся из-за спора между двумя группировками заключенных из разных городов за контроль над тюрьмой.

Беспорядки начались в ночь на среду и продолжались до раннего утра. Сейчас ситуация в пенитенциарном учреждении нормализовалась, здание взято под контроль национальной гвардией.

В ближайшее время ожидается прибытие на место происшествия представителя генпрокуратуры страны для установления обстоятельств трагедии.