Беспорядки начались в Польше, после того как полицейский убил фаната

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Около 200 человек устроили беспорядки в польском городе Кнуруве, после того как полицейский застрелил футбольного фаната во время субботнего матча между местными командами, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Инцидент произошел во время встречи команд "Конкордия" (Кнурув) и "Рух" (Радзенкув). Во время первого тайма фанаты начали бросать на поле петарды и камни, арбитр был вынужден остановить игру на 35-й минуте. После этого фанаты выбежали на поле, полицейским пришлось применить силу, в том числе открыть огонь по хулиганам резиновыми пулями. Один из фанатов был ранен в шею и госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице.

После смерти 27-летнего фаната несколько сотен человек собрались перед больницей и полицейским участком в Кнуруве, позже начались столкновения с полицией. По словам представителя полиции Марека Сломского, у некоторых из собравшихся были при себе коктейли Молотова. В ходе столкновений, по разным данным, пострадали трое или четверо полицейских.

По данным телеканала TVN 24, после нападения на полицейских, охранявших вход в больницу, участники беспорядков убежали, на данный момент сотрудники полиции "пытаются остановить хулиганов в городе".