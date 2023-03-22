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Беспорядки на акциях с сожжением Корана в Швеции стоили полиции $8 млн

Беспорядки на акциях с сожжением Корана в Швеции стоили полиции $8 млн Обеспечение порядка в связи с антиисламскими манифестациями лидера шведской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана обошлось полиции в 2022 году в 84 млн крон (8,12 млн долларов США).
Другие страны
22 марта 2023 г. 15:59
Беспорядки на акциях с сожжением Корана в Швеции стоили полиции $8 млн

Обеспечение порядка в связи с антиисламскими манифестациями лидера шведской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана обошлось полиции в 2022 году в 84 млн крон (8,12 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает телеканал SVT.

По меньшей мере 160 полицейских пострадали в ходе бесчинств, проходивших в апреле в городах Линчёпинг, Норрчёпинг, Эребру, в Стокгольме и Мальмё. Были подожжены городской автобус и школа. Участники беспорядков уничтожили около 20 патрульных машин, каждая из которых стоила минимум 750 тыс. крон ($79 тыс.) еще до того, как стражи порядка установили на них свое дополнительное оборудование.

Теперь Палудан отказывается от дальнейших акций с сожжением Корана, поскольку они не дают желаемого результата, заявил он в интервью SVT. "Я ожидал беспорядков. Единственные, кто ничего не поняли, это шведы, потому что они, скорее всего, глупы, - приводит телеканал его слова. - Моя победа будет только тогда, когда шведский народ поймет это, а он этого не делает".

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