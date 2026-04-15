Бесент: Арабские страны готовы возобновить поставки нефти после открытия Ормуза
- 15 апреля, 2026
- 23:44
Страны Персидского залива готовы в течение недели возобновить отгрузку и перевалку нефти через Ормузский пролив после его открытия.
Как передает Report, с таким заявлением выступил министр финансов США Скотт Бессент на брифинге для журналистов в Белом доме.
По его словам, в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне он встретился с коллегами с Ближнего Востока.
"И все они говорят, что смогут вновь начать откачивать нефть в течение недели, как только откроется Ормузский пролив", - заявил Бессент.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.
Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.
11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.
Президент США Дональд Трамп заявил, что с 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени Вашингтон начал блокировку иранских портов в Ормузском проливе.