Бесент: Арабские страны готовы возобновить поставки нефти после открытия Ормуза

Страны Персидского залива готовы в течение недели возобновить отгрузку и перевалку нефти через Ормузский пролив после его открытия.

Как передает Report, с таким заявлением выступил министр финансов США Скотт Бессент на брифинге для журналистов в Белом доме.

По его словам, в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне он встретился с коллегами с Ближнего Востока.

"И все они говорят, что смогут вновь начать откачивать нефть в течение недели, как только откроется Ормузский пролив", - заявил Бессент.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени Вашингтон начал блокировку иранских портов в Ормузском проливе.