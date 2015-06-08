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    ​Береговая охрана Италии спасла более 2 тыс. беженцев

    Помощь была оказана беженцам на 12 надувных лодках и трех суднах

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Сицилийском проливе береговая охрана Италии оказала помощь более двум тысячам беженцев.

    Как передает Report, в Сицилийском проливе в ходе 15 операций, скоординированных национальным центром по оказанию помощи службы береговой охраны Италии, 7 июня спасены 2 тыс. 371 беженец.

    Об этом сообщили в итальянской службе.

    Помощь была оказана беженцам на 12 надувных лодках и трех суднах, которые терпели бедствие примерно в 80 км от ливийских берегов.

    В спасении были задействованы корабли разных государств, а также корабли европейской миссии ”Фронтекс”.

    Только накануне в Сицилийском проливе помощь была оказана почти четырем тысячам иммигрантов.

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