Глава Туркменистана уволил мэра Ашхабада

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уволил хякима (мэра) столицы Реджепгелди Нурмаммедова за недостатки в работе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Увольнение столичного градоначальника состоялось на расширенном заседании правительства, посвященном итогам семи месяцев 2015 года. Проверки Высшей контрольной палаты Туркменистана выявили недостатки в работе по благоустройству столицы.

Р.Нурмаммедов занимал пост мэра Ашхабада с января 2013 года.

Указом президента Туркменистана новым главой туркменской столицы назначен Мыратнияз Абилов, до этого работавший в должности главы администрации одного из районов Ашхабада.