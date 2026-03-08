Белый дом: Трамп пока не планирует наземную операцию против Ирана
Другие страны
- 08 марта, 2026
- 18:19
Президент США Дональд Трамп на данный момент не планирует проводить наземную операцию против Ирана, однако не исключает такую возможность.
Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.
"Это не является частью нашего нынешнего плана. Но президент оставляет все варианты на рассмотрении", - сказала она.
