    08 марта, 2026
    18:19
    Белый дом: Трамп пока не планирует наземную операцию против Ирана

    Президент США Дональд Трамп на данный момент не планирует проводить наземную операцию против Ирана, однако не исключает такую возможность.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

    "Это не является частью нашего нынешнего плана. Но президент оставляет все варианты на рассмотрении", - сказала она.

