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Белый дом: США открыты для переговоров с Ираном

Белый дом: США открыты для переговоров с Ираном Новая вашингтонская администрация открыта для переговоров с Тегераном, но не готова делать дополнительные шаги в преддверии таких возможных контактов и выполнять какие-либо требования Ирана
Другие страны
22 февраля 2021 г. 23:23
Белый дом: США открыты для переговоров с Ираном

Новая вашингтонская администрация открыта для переговоров с Тегераном, но не готова делать дополнительные шаги в преддверии таких возможных контактов и выполнять какие-либо требования Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она напомнила, что правительство США уже сигнализировало ранее о своей "открытости для дипломатии" с исламской республикой. "Мы не посылали сигналов о том, что готовы сделать дополнительные шаги в преддверии этого. Что мы готовы сделать, так это сесть за стол и провести дипломатические переговоры", - отметила официальный представитель американского президента.

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