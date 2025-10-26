Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Белый дом: США и Малайзия значительно расширяют торговые связи

    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 13:21
    Белый дом: США и Малайзия значительно расширяют торговые связи

    США и Малайзия согласовали историческую торговую сделку, которая откроет малайзийский рынок для экспорта из США.

    Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома.

    Согласно информации, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на встрече в Куала-Лумпуре подписали Соглашение о взаимной торговле.

    "Малайзия устранит или снизит тарифы практически на весь экспорт из США и обеспечит объективный или преференциальный доступ на рынок для американских сельскохозяйственных и промышленных товаров, в частности для автомобилей. Малайзия также устранит ряд нетарифных барьеров, чтобы обеспечить экспортерам из США доступ к своему рынку", - говорится в сообщении.

    Сделка также включает до 3,4 млрд долларов ежегодных инвестиций на покупку сжиженного природного газа США через многолетние соглашения с малазийской компанией Petronas, 42,6 млн долларов ежегодно на продажу американского угля TNB Fuel в Малайзии и покупку американских телекоммуникационных продуктов и услуг стоимостью 119 миллионов долларов, покупку 30 самолетов Boeing плюс опцион на покупку дополнительных 30 самолетов, покупку американских полупроводников, компонентов аэрокосмической отрасли и оборудования для центров обработки данных с расчетной стоимостью 150 млрд долларов и т.д.

    Также между двумя странами подписан Меморандум о взаимопонимании (MOU) по критически важным минералам, который приведет к расширению торговли и инвестиций в разведку, добычу, переработку, производство, восстановление редкоземов. "Это создаст новые возможности для компаний США и Малайзии, откроет альтернативные рынки для критических минералов и поможет диверсифицировать глобальные цепочки поставок критически важных минералов", - отметили в Белом доме.

    Правительства двух стран также подписали MOU об углублении сотрудничества в области морской безопасности.

    Трамп и Ибрагим объявили о повышении двусторонних отношений до уровня Всеобъемлющего стратегического партнерства, что ознаменовало историческое продвижение в двусторонних связях.

    Малайзия США соглашение

    Последние новости

    13:21

    Белый дом: США и Малайзия значительно расширяют торговые связи

    Другие страны
    13:07

    Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

    Экология
    13:00

    СМИ: Двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра задержали

    Другие
    12:49

    При столкновении судов у берегов Китая два человека пропали без вести

    Другие страны
    12:47
    Фото

    Посольство Израиля: Сила музыки укрепляет связи между нашими народами, культурами и странами

    Внешняя политика
    12:40
    Фото

    Азербайджанские боксеры завершили чемпионат Европы с 8 медалями

    Индивидуальные
    12:24
    Видео

    Установлена личность второго погибшего в ДТП в Агдаше - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:23

    Делегация Всемирного антидопингового агентства посетила Азербайджан

    Индивидуальные
    12:07

    МВД Грузии: За последние 3 дня задержаны 60 участников акции

    В регионе
    Лента новостей