Белый дом: США и Малайзия значительно расширяют торговые связи

США и Малайзия согласовали историческую торговую сделку, которая откроет малайзийский рынок для экспорта из США.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома.

Согласно информации, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на встрече в Куала-Лумпуре подписали Соглашение о взаимной торговле.

"Малайзия устранит или снизит тарифы практически на весь экспорт из США и обеспечит объективный или преференциальный доступ на рынок для американских сельскохозяйственных и промышленных товаров, в частности для автомобилей. Малайзия также устранит ряд нетарифных барьеров, чтобы обеспечить экспортерам из США доступ к своему рынку", - говорится в сообщении.

Сделка также включает до 3,4 млрд долларов ежегодных инвестиций на покупку сжиженного природного газа США через многолетние соглашения с малазийской компанией Petronas, 42,6 млн долларов ежегодно на продажу американского угля TNB Fuel в Малайзии и покупку американских телекоммуникационных продуктов и услуг стоимостью 119 миллионов долларов, покупку 30 самолетов Boeing плюс опцион на покупку дополнительных 30 самолетов, покупку американских полупроводников, компонентов аэрокосмической отрасли и оборудования для центров обработки данных с расчетной стоимостью 150 млрд долларов и т.д.

Также между двумя странами подписан Меморандум о взаимопонимании (MOU) по критически важным минералам, который приведет к расширению торговли и инвестиций в разведку, добычу, переработку, производство, восстановление редкоземов. "Это создаст новые возможности для компаний США и Малайзии, откроет альтернативные рынки для критических минералов и поможет диверсифицировать глобальные цепочки поставок критически важных минералов", - отметили в Белом доме.

Правительства двух стран также подписали MOU об углублении сотрудничества в области морской безопасности.

Трамп и Ибрагим объявили о повышении двусторонних отношений до уровня Всеобъемлющего стратегического партнерства, что ознаменовало историческое продвижение в двусторонних связях.