Белый дом: США бесплатно получат все необходимое за счет сделки по Гренландии
Другие страны
- 24 января, 2026
- 07:41
Сделка по Гренландии позволит США добиться всех своих целей, ничего за это не заплатив.
Как передает Report, об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в эфире телеканала Fox News.
"Гренландия имеет важнейшее значение с точки зрения национальной безопасности Америки. Она необходима для мировой безопасности. Теперь при помощи "искусства заключать сделки" (так называлась книга-бестселлер Трампа - ред.) у Соединенных Штатов бесплатно есть все, что они хотят, и все, в чем они нуждаются, касаемо Гренландии", - сказал он.
Последние новости
07:41
Белый дом: США бесплатно получат все необходимое за счет сделки по ГренландииДругие страны
07:19
В Иране заявили, что ответ на любую атаку США будет максимально жесткимВ регионе
06:45
NL Times: Центр Амстердама объявили зоной повышенной опасности из-за протестовДругие страны
06:24
Пентагон считает, что ядерные силы КНДР могут угрожать СШАДругие страны
05:55
Пентагон: США не допустят появления у Ирана ядерного оружияДругие страны
05:23
Главный тренер "Интера" Кристиан Киву станет факелоносцем Олимпийских игр-2026Футбол
04:46
В США зафиксировали рост заказов пиццы рядом с ПентагономДругие страны
04:10
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит АзербайджанВнешняя политика
04:04