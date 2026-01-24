Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    • 24 января, 2026
    • 07:41
    Белый дом: США бесплатно получат все необходимое за счет сделки по Гренландии

    Сделка по Гренландии позволит США добиться всех своих целей, ничего за это не заплатив.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в эфире телеканала Fox News.

    "Гренландия имеет важнейшее значение с точки зрения национальной безопасности Америки. Она необходима для мировой безопасности. Теперь при помощи "искусства заключать сделки" (так называлась книга-бестселлер Трампа - ред.) у Соединенных Штатов бесплатно есть все, что они хотят, и все, в чем они нуждаются, касаемо Гренландии", - сказал он.

