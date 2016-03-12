Белый дом сообщил об участии ФБР в расследовании смерти Лесина

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Федеральное бюро расследований США принимает участие в расследовании смерти бывшего главы Минпечати России Михаила Лесина, скончавшегося в Вашингтоне. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом журналистам заявил представитель Белого дома Джош Эрнест.

Он добавил, что не располагает дополнительной информацией по этому делу.

Американские судмедэксперты и полиция 10 марта заявили, что смерть Лесина наступила в результате ударов тупым предметом по голове. Кроме того, травмы были обнаружены на его шее, туловище, верхних и нижних конечностях.

МИД России на следующий день потребовал от США разъяснений по поводу расследования причин смерти экс-чиновника.

Тело бывшего министра было найдено 5 ноября 2015 года в номере люкс гостиницы Dupont Circle Hotel в Вашингтоне. Тогда сообщалось, что причиной смерти Лесина стал сердечный приступ.

С осени 2013 года до января 2015 года Лесин возглавлял холдинг "Газпром-медиа". Он покинул свой пост с формулировкой "по семейным обстоятельствам". В 2005 году по инициативе Лесина, который на тот момент являлся советником президента России, был создан телеканал Russia Today. С 1999 по 2004 год он руководил министерством по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.