​Белый дом опубликовал лучшие фотографии 2014 года

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Белый дом опубликовал на официальном сайте лучшие фотографии пресс-службы в 2014 году.

Как передает Report, фотографии сделаны главным фотографом президента США Питом Соузой.

П.Соуза работал официальным фотографом президента Рональда Рейгана с июня 1983 года до того, как Р.Рейган покинул Белый дом в 1989 году.

П.Соуза освещал приход Барака Обамы в Сенат и познакомился с ним в первый день Обамы в Сенате, когда тот был приведён к присяге в качестве демократа от штата Иллинойс в январе 2005 года. Он освещал первый год Обамы в Сенате, следуя за ним во многих зарубежных поездках, в том числе в Кению, Южную Африку и Россию.

В июле 2008 года П.Соуза опубликовал книгу "Восхождение Барака Обамы", в которой представил фотографии, сделанные с 2005 по 2008 год.