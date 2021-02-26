Белый дом объяснил авиаудары по территории Сирии

Авиаудары США в Сирии были нанесены с целью донести сообщение о том, что президент страны Джо Байден будет защищать американцев.

Авиаудары США в Сирии были нанесены с целью донести сообщение о том, что президент страны Джо Байден будет защищать американцев.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Дальнейшие действия США в регионе будут носить совещательный характер и будут направлены на снижение напряженности в Сирии, подчеркнула представитель американской администрации.

Напомним, ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.