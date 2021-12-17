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Белый дом назвал условие для снятия санкций США с Ирана

Белый дом назвал условие для снятия санкций США с Ирана Возвращение Ирана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) является единственным способом снять санкции США с этой страны.
Другие страны
17 декабря 2021 г. 22:33
Белый дом назвал условие для снятия санкций США с Ирана

Возвращение Ирана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) является единственным способом снять санкции США с этой страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу в ходе телефонного брифинга сообщил представитель высокого ранга Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"Возвращение Ирана к ядерной сделке - это единственный способ снять санкции США", - сказал он. По его словам, за желанием Тегерана вернуться к СВПД последует желание Вашингтона обсудить отмену санкций.

Напомним, что седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций Вашингтона против Тегерана начался в Вене 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. 9 декабря прошел очередной этап, на котором исламская республика представила сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.

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