Белый дом назвал "бесчеловечным актом террора" убийство христиан

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Убийство боевиками "Исламского государства" (ИГ) эфиопских христиан в Ливии и другие подобные преступления являются "бесчеловечными актами террора", заявила в воскресенье официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Бернадетт Михан.

"США самым серьезным образом осуждают жестокое массовое убийство в Ливии, предположительно, эфиопских христиан боевиками, связанными с ИГ", - подчеркнула она.

По ее словам, "тот факт, что террористы убили этих людей только за веру, показывает их бесчувственную жестокость и подчеркивает срочную необходимость политического решения конфликта в Ливии".

Михан напомнила, что "представители различных вероисповеданий мирно сосуществовали друг другом на Ближнем Востоке и в Африке в течение веков". Представитель Белого дома выразила уверенность в том, что "они будут едины в противостоянии жестокости террористов, и США их в этом поддерживают".

По сообщениям СМИ, боевики ИГ выложили в интернете два видео с записью убийств двух групп людей. Согласно утверждениям экстремистов, одну группу эфиопских христиан уничтожили на юге, а другую - на востоке Ливии, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".