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Белый дом готовится к запуску республиканцами импичмента Байдена

Белый дом готовится к запуску республиканцами импичмента Байдена Белый дом ведет активную подготовку к возможному началу процедуры импичмента американского лидера Джо Байдена.
Другие страны
2 сентября 2023 г. 00:08
Белый дом готовится к запуску республиканцами импичмента Байдена

Белый дом ведет активную подготовку к возможному началу процедуры импичмента американского лидера Джо Байдена.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

Так, американская администрация сформировала команду, в которую входят более двух десятков юристов, помощников и специалистов по коммуникациям, для "агрессивного ответа" на возможную процедуру импичмента в отношении президента, которая может быть инициирована представителями Республиканской партии.

Отмечается, что подготовка к реагированию на подобный шаг американских законодателей ведется уже несколько месяцев. В Белом доме намерены решительно возражать против процедуры импичмента и выставить ее как "бездоказательную фальсификацию" республиканцев. Как убежден один из помощников в Белом доме, эта процедура импичмента в случае ее начала станет первым подобным разбирательством "без какой-либо доказательной базы".

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