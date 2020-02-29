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Белый дом перенес встречу Трампа и Курца из-за коронавируса

Белый дом перенес встречу Трампа и Курца из-за коронавируса
© AP

Белый дом перенес встречу канцлера Австрии Себастьяна Курца с президентом США Дональдом Трампом из-за распространения коронавируса. Как передает Report, об этом сообщила  австрийская телерадиокорпорация ORF.

С. Курц должен был отправиться в США  2 марта, и на следующий день - 3 марта, планировалась встреча с Трампом. Как подтвердил австрийский канцлер, теперь визит отложен на неопределенный срок.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Австрии уже достигло шести, три из них зафиксированы в Вене, два - в Тироле, один - в Штирии. Курц заявлял, что ожидает дальнейшего распространения вируса в Австрии и Европе.

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