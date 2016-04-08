Беларусь объявила закрытым вопрос о российской авиабазе

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Вопрос о российской авиабазе в Беларуси на данном этапе закрыт.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в Москве. При этом он отметил, что возможность возврата к этому вопросу зависит от обстоятельств.

"Если возникнет необходимость, в любом случае, можно вернуться к этому вопросу, но на данном этапе, нам кажется, что нет смысла говорить по вопросу размещения российской военной базы на территории Белоруссии. Пока вопрос на данном этапе закрыт", - заявил Макей.

В конце сентября прошлого года президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о создании авиабазы в Беларуси. В ответ на это его белорусский коллега Александр Лукашенко заявил, что ничего об этом не знает, а подобный вопрос не обсуждался.